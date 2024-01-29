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Три новые поликлиники построят в Самарской области

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В Самарской области планируют построить три новые поликлиники, а также реконструировать здание под детский хоспис и здание больницы Красного Креста в облцентре. Об этом сообщает региональное правительство.

Директор регионального управления капстроительства Евгений Тихонов рассказал на оперативном совещании, что строительство объектов первичного звена здравоохранения планируется на условиях федерального софинансирования. Речь идет о детской поликлинике в Самаре, под которую выделен участок в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, а также поликлиниках в Кинеле и селе Подстепки Ставропольского района.

Кроме того, запланированы проектирование и последующая реконструкция здания на улице 22-го Партсъезда для детского хосписа и здания больницы Красного Креста, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Последнее приспособят под поликлинику, пишет НИА «Самара».

Также будет разработана проектная документация на реконструкцию двух корпусов существующих медучреждений в поселке Варламово Сызранского района и селе Камышла.

С 2018 года в Самарской области возвели более 150 новых объектов здравоохранения, еще в 445 зданиях прошел ремонт.

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