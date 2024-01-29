Бойцы отряда «Барс-12» атаковали ВСУ возле Белогоровки

Минометчики отряда «Барс-12» атаковали позиции ВСУ возле населенного пункта Белогоровка в районе Серебрянского лесничества. Об этом 29 января сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

На кадрах обстрела, снятых с коптера, видно, как минометные снаряды поражают цели.

Перед атакой военные и съемочная группа прошли минное поле, на котором нашли тело боевика ВСУ. При нем не было документов, но боец отряда «Барс-12» с позывным Сталкер, глядя на одежду погибшего, предположил, что он был из диверсионной группы.

Ранее, 29 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, как артиллеристы поразили цели ВСУ в зоне спецоперации «беглым огнем».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.