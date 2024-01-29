Житель Великих Лук по неосторожности убил собутыльника

Мужчина предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следователей, трагедия произошла 27 октября 2023 года. Фигурант находился в гостях у своего знакомого в Великих Луках, мужчины распивали алкогольные напитки, пишет Псковская лента новостей.

В какой-то момент они поссорились. В ходе потасовки 52-летний обвиняемый ударил собутыльника по голове. Хозяин жилища потерял равновесие и упал, ударившись затылком об пол. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

К настоящему моменту следователи собрали достаточную доказательственную базу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечает Псковское агентство информации.