Реклама
Прямой эфир
Политика
Мезенцев рассказал об итогах заседания госсовета Союзного государства
Мир
СМИ сообщили об угрозах бельгийских фермеров заблокировать Брюссель
Мир
Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины
Общество
«Россети» назвали причину вспышек над Челябинском
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Спорт
Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг
Общество
Совет ГД рассмотрит законопроект о запрете «наливаек» во втором чтении 31 января
Экономика
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Мир
В КНДР назвали захват нефтяных танкеров достойным наказанием для США
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил Украине о предложении по мирным переговорам
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Сюжет:

Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС

Галант: Израиль уничтожил в Газе четверть бойцов ХАМАС, еще четверть ранена
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила во время операции в секторе Газа четверть об общего числа военных палестинского движения ХАМАС, еще четверть ранена. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил министр обороны страны Йоав Галант.

«Мы ведем долгую войну, но в конце концов мы сломаем ХАМАС. Террористы остаются, и мы боремся с очагами сопротивления <…> это займет месяцы, а не один день», — передает его слова The Times of Israel.

Израильский чиновник добавил, что у ХАМАС нет боеприпасов и подкреплений, бойцам «тяжело заботиться о себе, о своих раненых и многом другом».

Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства
Израиль в свою очередь никогда не будет удовлетворен предложенными механизмами безопасности

Ранее, 25 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не отказывается от цели ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и добьется «полной победы», включая возвращение всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Он отметил, что нет альтернатив полной победе Израиля над ХАМАС.

24 января сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказалось реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024