Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила во время операции в секторе Газа четверть об общего числа военных палестинского движения ХАМАС, еще четверть ранена. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил министр обороны страны Йоав Галант.

«Мы ведем долгую войну, но в конце концов мы сломаем ХАМАС. Террористы остаются, и мы боремся с очагами сопротивления <…> это займет месяцы, а не один день», — передает его слова The Times of Israel.

Израильский чиновник добавил, что у ХАМАС нет боеприпасов и подкреплений, бойцам «тяжело заботиться о себе, о своих раненых и многом другом».

Ранее, 25 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не отказывается от цели ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и добьется «полной победы», включая возвращение всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Он отметил, что нет альтернатив полной победе Израиля над ХАМАС.

24 января сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказалось реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.