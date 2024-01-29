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В Финляндии полиция запретила общественным организациям поддерживать ВСУ

IltaLehti: полиция не согласна выдавать разрешение на сбор средств для проектов, поддерживающих ВСУ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Полиция Финляндии запрещает общественным организациям заниматься сбором средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 января пишет газета IltaLehti с ссылкой на правоохранителей.

«Полиция не согласна выдавать разрешение на сбор средств для проектов, непосредственно поддерживающих украинские вооруженные силы», — передают журналисты.

Как они сообщают, отказ полиции обусловлен тем, что финансирование ВСУ интерпретируется как военная деятельность, что не отвечает целям общественных организаций и законодательству Финляндии.

Согласно законам государства, общественно полезная деятельность подразумевает общую социальную, культурную или интеллектуальную ценность. Финский закон о сборе средств не запрещает сбор денег в поддержку вооруженных сил напрямую, однако полиция опирается на то, что военная поддержка других государств — деятельность государственных властей, а не общественных организаций. Поэтому, отмечается в материале, общественникам нельзя помогать напрямую украинским военнослужащим или финансировать их военную подготовку.

По данным газеты, полиция осторожно относится к подобному прецеденту, так как в будущем общественные организации, если им разрешить финансирование ВСУ, смогут финансировать вооруженные силы и других стран.

Тем не менее полиция выдает разрешения на сбор средств для медицинских учреждений Украины или для финских наемников.

Запрет полиции коснулся в большей мере таких организаций, как «Ассоциация национальной обороны» (UMY) и «Ваши финские друзья» (YFF). Их руководители, как говорится в материале, выразили протест относительно решения полиции. Они подчеркнули, что поддержка ВСУ является «идеологической и явно общественно полезной деятельностью». Лидеры YFF и UMY намерены подать апелляцию в административный суд Хельсинки, сообщают журналисты.

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Также в этот день The Washington Post сообщила об отчаянии Украины из-за сокращения помощи Запада на фоне усталости от конфликта. По мнению журналистов, шансы Киева на успех в конфликте с Москвой «фактически исчезли».

26 января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения, поскольку в украинской армии катастрофическая нехватка людей.

23 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта. В ходе выступления в Совете Безопасности ООН он также подчеркнул, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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