В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Новый посол России в Японии Николай Ноздрев скоро прибудет в Токио. Об этом 29 января сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«В скором времени», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, 19 января, президент РФ Владимир Путин назначил Ноздрева послом в Токио.
В ноябре 2022 года Михаила Галузина, занимавшего должность посла России в Японии, освободили от обязанностей и назначили на пост заместителя министра иностранных дел РФ. С того времени российским диппредставительством в Токио руководил временный поверенный Геннадий Овечко.
Согласно информации МИД РФ, Ноздрев в 2010–2015 годах был старшим советником, советником-посланником посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 год он занимал должность замдиректора третьего департамента Азии. С февраля 2018-го был назначен на пост его главы.