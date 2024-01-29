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В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Новый посол России в Японии Николай Ноздрев скоро прибудет в Токио. Об этом 29 января сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«В скором времени», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее, 19 января, президент РФ Владимир Путин назначил Ноздрева послом в Токио.

В ноябре 2022 года Михаила Галузина, занимавшего должность посла России в Японии, освободили от обязанностей и назначили на пост заместителя министра иностранных дел РФ. С того времени российским диппредставительством в Токио руководил временный поверенный Геннадий Овечко.

Согласно информации МИД РФ, Ноздрев в 2010–2015 годах был старшим советником, советником-посланником посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 год он занимал должность замдиректора третьего департамента Азии. С февраля 2018-го был назначен на пост его главы.

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