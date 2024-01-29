Львы с набережной в Петербурге вернутся на свои постаменты к декабрю

Скульптуры львов с набережной у Дворцового моста в Санкт-Петербурге должны вернуться на свои постаменты к декабрю. При этом сами реставрационные работы планируется завершить раньше, рассказала заместитель гендиректора реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова телеканалу «78».

Сейчас специалисты счищают лакокрасочное покрытие со скульптур. Это необходимо для более точной оценки масштаба предстоящей работы. Уже выявлено несколько трещин, расположенных в основном в нижней части скульптур, а также вмятины и деформации на лапах, которые оставили вандалы.

«К сожалению, оценить весь масштаб пока что мы не можем, пока не снята вся краска с поверхности, которая скрывает состояние сохранности полноценное. Какое-то время у нас это займет, пока что разрешение КГИОП выдал нам до декабря 2024 года», — объяснила Шумилова.

Эксперт отметила, что в отведенный срок команда реставраторов точно уложится. Вероятно, реставрационные работы завершатся даже раньше.

Как уточняет телеканал «78», самых знаменитых петербургских львов демонтировали 27 января. В рамках реконструкции скульптуры не только восстановят, но и повысят их устойчивость к внешним воздействиям.