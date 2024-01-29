Пять человек отравились угарным газом в Липецке за неделю

Два инцидента с отравлением угарным газом произошли в Липецке на минувшей неделе. Один человек погиб, еще четыре человека в больнице, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Николай Новиков на оперативке в мэрии в понедельник, 29 января.

Первый случай произошел утром во вторник, 23 января, в частном доме на улице Малые Ключи. Из-за нарушений правил пользования электрогенератором угарным газом отравились четыре человека, среди них несовершеннолетние дети. Все они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, пишет LipetskMedia.

Второй случай был трагическим. В субботу, 27 января, в гаражном кооперативе в 10-м микрорайоне мужчина надышался выхлопными газами от работающего двигателя своего автомобиля.

Как отмечает GOROD48, у данного инцидента имеются две интерпретации. По одной из версий, женщина пришла в гараж к своему 60-летнему знакомому. Он завел машину, чтобы согреться, а потом они оба угорели. Гостье удалось выбраться из гаража, а липчанин так и остался сидеть в автомобиле. Пострадавшую нашли в бессознательном состоянии и доставили в больницу. В дальнейшем она пришла в себя и покинула клинику.

По второй версии, супруга мужчины забила тревогу после того, как он перестал отвечать на телефонные звонки. Женщина вызвала полицию. Правоохранители приехали по указанному адресу, но войти в гараж не смогли. Из помещения тянуло чадом отработанного бензина. Тогда полицейские вызвали спасателей. Они открыли замок и обнаружили угоревшего насмерть мужчину.

В этой истории будет разбираться Следственный комитет. Доследственная проверка этого инцидента начнется после того, как полиция передаст ведомству имеющиеся у нее материалы.