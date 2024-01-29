Михаил Ковальчук похвалил руководство СССР за правильное стратегическое решение

Россия на сегодняшний день является суверенным государством только потому, что почти 80 лет назад власть приняла единственно правильное решение, занявшись ядерным оружием. С таким заявлением 29 января выступил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук на выставке, посвященной 80-летию научно-исследовательского центра.

Он подчеркнул, что наука всегда была основой суверенитета государства, а также его успехов и развития. Так, руководство СССР совместно с небольшой частью научного сообщества в 1942–1943 годах правильно выбрало стратегические приоритеты, занявшись ядерными технологиями.

По его словам, это стало сдерживающим фактором для реализации США своих многочисленных планов в отношении СССР.

«И сегодня мы живем в суверенном государстве только потому, что почти 80 лет назад были приняты правильные стратегические решения, и появились люди, которые воплотили эти решения в жизнь», — заключил Ковальчук.

В понедельник, 29 января, в здании нижней палаты российского парламента в открылась выставка, организаторы которой попытались отразить историю крупнейшего исследовательского центра страны — Курчатовского института, который отметил 80-летие. Ковальчук на открытии выставки также заявил, что в начале 2000-х годов в стране практически не оставалось науки, однако за 20 лет она восстановилась, и страна снова стала величайшей научной державой.