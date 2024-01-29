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Страны БРИКС обогнали G7 по доле в мировой экономике в 2023 году

Набиуллина: доля БРИКС в 2023 году в мировой экономике обогнала G7
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Доля стран БРИКС по итогам 2023 года составила 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив долю государств «большой семерки». Об этом 29 января рассказала «РИА Новости» председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31 до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран «большой семерки», — заявила Набиуллина.

Это, по мнению главы ЦБ, свидетельствует о том, что роль БРИКС в мире значима, а экономики стран, входящих в объединение, довольно динамично развиваются.

БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — неформальное объединение государств со схожими интересами в политике, экономике и безопасности. В 2024 году председателем объединения является Россия.

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С начала года в БРИКС официально вошли Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Помимо этих стран членство в БРИКС также было предложено Аргентине, но ее новоизбранный президент Хавьер Милей решил не вступать в объединение. 18 января зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что отказ Милея от идеи вступления Аргентины в БРИКС — следствие популизма. По мнению Наумова, Милей хочет нравиться североамериканским хозяевам.

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