Страны БРИКС обогнали G7 по доле в мировой экономике в 2023 году
Доля стран БРИКС по итогам 2023 года составила 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив долю государств «большой семерки». Об этом 29 января рассказала «РИА Новости» председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31 до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран «большой семерки», — заявила Набиуллина.
Это, по мнению главы ЦБ, свидетельствует о том, что роль БРИКС в мире значима, а экономики стран, входящих в объединение, довольно динамично развиваются.
БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — неформальное объединение государств со схожими интересами в политике, экономике и безопасности. В 2024 году председателем объединения является Россия.
С начала года в БРИКС официально вошли Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
Помимо этих стран членство в БРИКС также было предложено Аргентине, но ее новоизбранный президент Хавьер Милей решил не вступать в объединение. 18 января зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что отказ Милея от идеи вступления Аргентины в БРИКС — следствие популизма. По мнению Наумова, Милей хочет нравиться североамериканским хозяевам.