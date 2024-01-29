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WSJ сообщила подробности атаки беспилотника на базу США в Иордании

WSJ: военные США перепутали вражеский дрон со своим и не предотвратили атаку
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Trasov
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Американские военные не предотвратили атаку на базу США на севере Иордании, поскольку перепутали вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со своим. Об этом 29 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным», — говорится в публикации.

Как уточняется, БПЛА приближался к базе одновременно с американским дроном, из-за чего военным не удалось его распознать. Чиновники отметили, что дрон был запущен из Ирака боевиками, поддерживаемыми Тегераном, однако следов причастности Ирана к инциденту обнаружить не удалось.

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Об атаке БПЛА на базу США на севере Иордании стало известно накануне. В результате удара дрона погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. CNN отметила, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» отметил, что гибель американских солдат на военной базе в Иордании на руках американского президента Джо Байдена и Соединенным Штатам необходимо уйти с Ближнего Востока.

Сам президент США в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он указал, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин 28 января заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин в своем официальном обращении заявил, что США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты. Газета The Washington Post сообщила, что ответственность за атаку на базу ВС США на севере Иордании взяло шиитское сопротивление Ирака, включающее в себя группировки «Катаиб Хезболла» и «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба».

29 января координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности страны Джон Кирби заявил, что США ответят на атаку против военных на Ближнем Востоке, однако Вашингтон сначала выберет время и способ для этого. Он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена «не хочет более широкой войны с Ираном», и добавил, что Вашингтон в курсе поддержки группировок боевиков в регионе Тегераном.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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