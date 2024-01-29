ФСБ пресекла передачу трем жителям Калининградской области секретных карт

В Калининградской области выявили трех граждан, которые незаконно получили и хранили карты местности с секретными данными. Об этом 29 января сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Калининградской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. В результате экспертизы, проведенной специалистами Штаба Балтийского флота, установлено, что в картографических материалах содержатся достоверные и секретные данные», — сообщило ведомство.

Фигурантам были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, которые ведут к незаконному распространению сведений, содержащих государственную тайну. В управлении ФСБ отметили, что регулярно проверяют предприятия и организации, использующих подобные сведения.

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