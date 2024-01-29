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Рябков отверг заявления о вмешательстве РФ в дела США из-за событий в Техасе

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США. Об этом 29 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это повторяется постоянно, и поводы они будут находить и дальше, чтобы пытаться приписать нам вмешательство во внутренние дела США. Этого не было, нет и не будет», — заявил он ТАСС.

Рябков прокомментировал в ответ на ряд публикаций в СМИ, сообщивших, что Москва якобы провоцирует напряженность между Техасом и федеральными властями США.

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В середине января национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.

На следующий день власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, установленных штатом. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия Эбботта по защите южной американской границы. При этом вице-губернатор штата Дэн Патрик заявил, что Байден должен «уйти с дороги» силовых органов Техаса и не мешать их усилиям по защите границы с Мексикой. Политик отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов в случае ее правильной организации.

Впоследствии стало известно, что техасские власти вывезли со своей территории в другие штаты более 102 тыс. незаконных мигрантов в рамках операции Lone Star («Одинокая звезда»), которая началась в 2022 году. В свою очередь, Байден при обращении к конгрессу заявил о поручении начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов для ужесточения пограничного контроля.

Между тем, как выяснили 27 января «Известия», некоторые жители города Игл-Пасс в Мексике утверждают, чтобы граница не была открыта, а всё происходило законно.

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