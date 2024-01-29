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Мезенцев рассказал об итогах заседания Госсовета Союзного государства

Мезенцев: заседание Госсовета подтвердило уровень отношений Москвы и Минска
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Прошедшее заседание Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) подтвердило высокий уровень взаимодействия между Россией и Белоруссией. Об этом 29 января сообщил секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

«Состоявшееся заседание Высшего Госсовета Союзного государства, в повестку которого были внесены 15 содержательных вопросов, подтвердило особый уровень взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации, как государств, объединенных союзным договором», — сказал он.

По словам Мезенцева, на совещании были проанализированы реализации союзных программ, в числе которых новые решения, принятые президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко и предусматривающие «принципиально иной» уровень интеграции по 11 направлениям на период до 2026 года.

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Ранее в этот день Путин и Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Они также подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития до 2035 года и резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.

Также в этот день Мезенцев сообщил корреспонденту «Известий» Игорю Балдину, что на встрече будут подняты 15 содержательных, значимых вопросов, которые востребованы новым этапом экономических интеграций. Они коснутся экономической жизни, промышленной политики, развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, деятельности внешнеполитических ведомств и ряда вопросов культурно-гуманитарной повестки, заявил он.

В ходе встречи глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рост оборота товаров и услуг Белоруссии и России в 2023 году может составить $54 млрд. Владимир Путин также указал, что отношения Москвы и Минска развиваются очень энергично, товарооборот составил $42 млрд и продолжает расти. По его словам, Россия проинвестировала в экономику Белоруссии $4 млрд и эта работа идет в двустороннем режиме.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и Лукашенко, прошло 29 января. На нем подвели итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и утвердили продолжающий его документ на следующие три года. Помимо этого, президенты обсудили ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества России и Белоруссии.

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