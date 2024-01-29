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Шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Шесть работников коммунальных служб Горловки подорвались на украинских минах типа «Колокольчик», еще одна мирная жительница была ранена. Об этом 29 января сообщил мэр города Иван Приходько.

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «Колокольчик» по улице Баха. Мирная горловчанка ранена в результате обстрела поселка шахты имени Гагарина по улице Стожка», — говорится в сообщении.

Таким образом, за день в городе ранено семь человек.

Ранее в этот день в Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло легкового автомобиля. В связи с этим Приходько также призвал жителей города быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в числе прочего регулярно используют мины ПФМ-1 «Лепесток» для дистанционного минирования населенных пунктов ДНР. В октябре прошлого года заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов указал на нарушение Киевом Оттавской конвенции. Он отметил, что украинские военные целенаправленно минируют объекты гражданской инфраструктуры противопехотными минами в ряде населенных пунктов и городов Донбасса.

В середине ноября российские саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Как передал корреспондент Кирилл Ольков, побывавший на одной из точек, где работал сводный отряд разминирования инженерных войск, саперы по-прежнему находят противопехотные мины и вовремя их обезвреживают.

Тогда же официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против применения противопехотных мин в военных конфликтах.

ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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