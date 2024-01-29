Два человека пострадали при столкновении авто с диким зверем на тверской трассе

В Ржевском округе Тверской области в результате столкновения легкового авто с диким зверем пострадали два человека. Об этом окружное отделение Госавтоинспекции сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в воскресенье, 28 января, на 103-м км автодороги Тверь – Ржев. По предварительным данным, водитель Opel Zafira «не выбрал безопасную скорость движения согласно конкретным дорожным и погодным условиям». Машина сбила животное, после чего вылетела с трассы в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили различные травмы. Бригада медиков скорой помощи доставила их в Ржевскую центральную районную больницу, пишут «Тверские ведомости».

В сообщении ГИБДД не указано, какое именно животное стало причиной ДТП, однако, судя по комментариям пользователей соцсети к посту, это мог быть лось.

29 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России, что за прошедшие выходные дни на дорогах страны произошло 324 ДТП, в которых 51 человек погиб и 424 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 45 ДТП, пострадали 52 ребенка, один погиб.