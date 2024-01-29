Боевое крыло ХАМАС сообщило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Об этом 29 января группировка написала в своем Telegram-канале.

«Бригады [Иззэддина] аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на агрессию со стороны противника, направленную против мирных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что в центральной части страны прозвучала сирена воздушной тревоги.

Ранее в этот день телеканал NBC News сообщил, что переговорщики из Израиля, США, Египта и Катара согласовали основы новой сделки, направленной на освобождение заложников из сектора Газа. По данным СМИ, план предусматривает поэтапное освобождение заложников из США и Израиля, начиная с женщин и детей. Со своей стороны, Израиль предложит постепенные паузы в боевых действиях и допуск гуманитарной помощи.

До этого, 24 января, сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказалось реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

22 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня. Тогда же газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.