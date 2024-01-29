Военнослужащих ВСУ начнут обучать украинскому языку

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) откроют курсы изучения украинского языка, сообщил 29 января уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на встрече с военнослужащими 150-го учебного центра командования сил территориальной обороны ВСУ.

«Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и нужным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком», — говорится на его сайте.

По словам Креминя, в ВСУ важно использовать украинский язык и он будет способствовать созданию такой сети по изучению госязыка «и в других военных формированиях».

Днем ранее бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала расположенный на западе страны Львов «городом диверсантов», так как на его территории множество людей выбирают русскую речь для общения. Она отметила, что когда слышит русский язык, то не понимает, гражданин какой страны его использует.

По ее мнению, русскоговорящих граждан на Украине быть не может, поскольку Конституционный суд страны отказался признавать их в качестве отдельной юридической категории, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 19 декабря, турецкий журналист задал на пресс-конференции президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, после чего переводчик начал переводить главе государства его на украинский. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский во время проведения выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка, однако теперь «позабыл» русский, чтобы быть на одной волне с националистами.

До этого, 8 декабря, Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, который ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Уточнялось, что он нацелен на выполнение требований Европейской комиссии.