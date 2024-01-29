Прокуратура обязала вывезти мусор с прибрежной зоны Цны под Тамбовом

Суд обязал собственников земельных участков вывезти сыпучий грунт и строительные отходы из водоохранной зоны русла реки Цны в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 29 января.

Речь идет о прибрежной защитной полосе на земельных участках по улице Береговой в поселке Заречье. В суд было направлен иск о понуждении собственников территории вывезти размываемый грунт и мусор. Требования прокуратуры признали обоснованными.

Также сейчас суд рассматривает иски о признании отсутствующим права собственности на земельные участки в части площади наложения их границ на водный объект в пределах его береговой зоны, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее в январе сообщалось, что в Моршанске в 2024 году начнется капитальный ремонт плотины на реке Цне. Объем финансирования составит 294 млн рублей.