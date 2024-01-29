Выставка к 80-летию Курчатовского института открылась в здании Госдумы

В здании нижней палаты российского парламента в понедельник, 29 января, открылась выставка, организаторы которой попытались отразить историю крупнейшего исследовательского центра страны — Курчатовского института, который отметил 80-летие.

Как следует из опубликованного видео, ознакомившись с экспозицией, можно узнать, как над различными задачами в разные годы работали ученые СССР и России. На выставке представлены макеты установок, информация об этапах их развития.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, которого на выставке сопровождали главы парламентских фракций Госдумы, напомнил, что именно 80 лет назад в Москве были приняты стратегически важные решения. Наука дала стране надежный ядерный щит.

«Я могу сказать, что в 2001 году в стране науки практически уже не оставалось. Она была вся практически развалена, ее уже не было, и журналисты, приходящие брать интервью, когда мы что-то им показывали: «А как? Всем известно хорошо, что в России науки больше нет», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он подчеркнул, что за 20 лет наука в России восстановилась. Страна снова стала величайшей научной державой.

Курчатовский институт в XXI веке, делая ставку в том числе на природоподобные технологии, готов принимать вызовы современности и отражать угрозы, заключил Ковальчук.

В середине января он заявил, что Россия обладает уникальной фундаментальной научной базой. Например, на данный момент восстанавливается уникальный центр микроэлектроники в Зеленограде. Кроме того, Курчатовский институт среди прочего запустил в этом году термоядерную установку «Токамак», не имеющую аналогов в мире, уточнил глава НИЦ.

Ранее, 26 декабря, Ковальчук в ходе церемонии открытия экспозиции АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте заявил, что разработки НИЦ «Курчатовский институт» позволяют обеспечить гарантированную независимость и суверенность России.