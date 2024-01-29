В Совфеде отреагировали на заявление Борреля об ошибках в поддержке Украины

Страны Евросоюза (ЕС) вряд ли поменяют стратегию помощи Украине. Такое мнение заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал в понедельник, 29 января, отреагировав на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об ошибках в поддержке Киева.

Он отметил, что большинству людей даже в ЕС стало понятно, что никакая победа над Россией на поле боя невозможна. Она и так была невозможна, потому что Россия является ракетно-ядерной сверхдержавой.

«Некоторые уже поменяли риторику, даже США уже говорят, что столько, сколько сможем, — поможем. Этот (Боррель — Ред.) говорит: «Столько, сколько надо», — но у него нет ни денег, ни возможностей, ничего у него нет. Что бы он там ни говорил, от этого в объективной реальности мало что меняется», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что чиновники, занимающие высокие посты в Евросоюзе и НАТО, все больше напоминают умалишенных.

Ранее в этот день Боррель в ходе инвестиционного форума ЕС – Центральная Азия заявил, что европейские страны «не видят свет в конце тоннеля» и интенсивность боевых действий на Украине только возрастает, несмотря на санкции, передает RT. Кроме того, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности в интервью для немецкого издания Die Welt выразил мнение, что Евросоюз должен пересмотреть стратегию помощи Киеву и перейти от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

В этот же день совет ЕС продлил действующие с 2014 года экономические санкции в отношении России до 31 июля 2024 года, передает НСН. Антироссийские рестрикции будут продлеваться как минимум до окончания конфликта на Украине, говорится на сайте Евросовета.

До этого, 18 декабря, ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Они подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.