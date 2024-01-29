В Германии призвали Зеленского начать переговоры с Россией, пока не поздно

Есть ряд причин, указывающих на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на переговоры с Россией. Об этом 29 января в статье для портала Focus-online заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт.

В своем материале под названием «Зеленский должен договориться с [президентом России Владимиром] Путиным» он написал, что в недавнем интервью каналу ARD украинский лидер был подавленным и уже не выглядел как президент, уверенный в победе. По его словам, у украинского лидера «заканчивается время». В связи с этим Штайнгарт назвал пять причин, которые должны мотивировать Киев на переговоры «не в целях капитуляции, а в целях кооперации».

Автор публикации указал, что поддержка США имеет срок действия. В частности, возможная победа экс-президента США на выборах не означает для Украины ничего хорошего, убежден Штайнгарт.

Кроме того, европейская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить Киев достаточным количеством боеприпасов, а Германия решила действовать «в целях самозащиты». По мнению журналиста, Европа также не готова заполнить пробел, который останется в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева. К тому же, сам НАТО не заинтересован в дальнейшей эскалации.

Все эти факторы говорят о том, что Зеленский должен начать «мирную дипломатию», пока не стало поздно, заключил Штайнгарт.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил, что предложение Венгрии принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта остается в силе.

В этот же день помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем. Киев сам себе запретил вести переговоры с россиянами, напомнил он.

До этого, 25 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответе агентству Bloomberg указал, что Россия открыта к переговорам по поводу урегулирования ситуации на Украине. Он заявил о полной решимости достичь поставленных целей дипломатическим путем.

При этом 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, в очередной раз заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей киевского режима.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.