ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь ракет по Калининскому району Донецка. Об этом 29 января сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:03 — город Донецк (Калининский район): выпущено восемь ракет из РСЗО», — передает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

В результате обстрела, как сообщил журналист, погибли трое, есть пострадавшие. Информацию о погибших и пострадавших подтвердил и мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что пострадавших трое, они получили ранения средней тяжести и госпитализированы. Кроме того, в результате обстрела были повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры, сообщил он в своем Telegram-канале.

В СЦКК журналисту Быковскому уточнили, что удар был произведен, предположительно, с применением РСЗО 21-БМ «Град». Осколки снаряда были изъяты сотрудниками СЦКК и отправлены на экспертизу.

Также корреспондент рассказал, что были во время обстрела были слышны звуки разрывов кассетных боеприпасов. На кадрах из обстрелянного района видны отверстия от снарядов и выгоревшие автомобили.

Ранее в этот день СЦКК сообщил, что в течение суток ДНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ 19 раз. По территории республики в течение суток было выпущено 63 боеприпаса.

До этого, 25 января, в Донецке пять человек пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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