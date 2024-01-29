Власти Финляндии хотят запретить сбрасывать убранный на улицах снег в море

Правительство Финляндии планирует запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море для того, чтобы бороться с его загрязнением. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Yle.

Запрет на сброс снега в море является частью предложения правительства, которое должно быть представлено в апреле. Отмечается, что вместе со снегом в море попадает пластик и мусор, а также тяжелые металлы, вещества, используемые при засаливании дорог, и различные соединения, которые могут быть токсичными для морских животных.

«Животные могут застревать в более крупном мусоре, а микромусор может попасть в пищеварение животного и, следовательно, в пищевую цепочку», — указывает специальный эксперт министерства окружающей среды Хенна Ринне.

Уличный инженер финского города Турку Хайди Йокинен отметил, что раньше в городе снег брасывали в море, но на данный этого не делают по экологическим соображениям.

«У нас есть четыре снегохранилища, три из них сейчас используются. На данный момент их вполне достаточно: снег выпал умеренно», — сказал он.

Ранее, в ноябре, генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на американскую корпорацию по производству пищевой продукции PepsiCo. Компания производит «как минимум 85 различных брендов напитков и 25 брендов закусок» в одноразовой упаковке. Такие материалы стали основной причиной загрязнения реки Баффало, которая протекает в западной части штата. Одноразовая упаковка быстро начинает разрушаться и выделять опасный микропластик, попадая в окружающую среду.