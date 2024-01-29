Реклама
Прямой эфир
Спорт
Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг
Общество
Совет ГД рассмотрит законопроект о запрете «наливаек» во втором чтении 31 января
Экономика
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил Украине о предложении по мирным переговорам
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
Полиция Испании раскрыла преступную сеть по продаже тел университетам в Валенсии

Власти Финляндии хотят запретить сбрасывать убранный на улицах снег в море

0
Фото: Global Look Press/ IMAGO/Heikki Saukkomaa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Финляндии планирует запретить сбрасывать убранный снег в Балтийское море для того, чтобы бороться с его загрязнением. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Yle.

Запрет на сброс снега в море является частью предложения правительства, которое должно быть представлено в апреле. Отмечается, что вместе со снегом в море попадает пластик и мусор, а также тяжелые металлы, вещества, используемые при засаливании дорог, и различные соединения, которые могут быть токсичными для морских животных.

«Животные могут застревать в более крупном мусоре, а микромусор может попасть в пищеварение животного и, следовательно, в пищевую цепочку», — указывает специальный эксперт министерства окружающей среды Хенна Ринне.

Уличный инженер финского города Турку Хайди Йокинен отметил, что раньше в городе снег брасывали в море, но на данный этого не делают по экологическим соображениям.

«У нас есть четыре снегохранилища, три из них сейчас используются. На данный момент их вполне достаточно: снег выпал умеренно», — сказал он.

Снег куражится: чем опасна неправильная уборка сугробов
Жители регионов России жалуются на свалки снега, а экологи предупреждают об опасности его неправильного вывоза

Ранее, в ноябре, генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на американскую корпорацию по производству пищевой продукции PepsiCo. Компания производит «как минимум 85 различных брендов напитков и 25 брендов закусок» в одноразовой упаковке. Такие материалы стали основной причиной загрязнения реки Баффало, которая протекает в западной части штата. Одноразовая упаковка быстро начинает разрушаться и выделять опасный микропластик, попадая в окружающую среду.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024