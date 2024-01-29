Алексея Дубровского назначили главным режиссером Малого театра
Заслуженный артист РФ Алексей Дубровский назначен на должность главного режиссера Малого театра. Об этом 29 января сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером», — сказано в ее Telegram-канале.
По словам Любимовой, он имеет большой опыт работы в Малом театре. Министр также назвала Дубровского талантливым режиссером, актером и педагогом.
«Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», — добавила она.
Дубровский с 2013 года занимал в театре должность заместителя художественного руководителя по творческим вопросам. Прежний главный режиссер, народный артист СССР Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Он руководил Малым театром с 1988 года.