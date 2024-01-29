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Алексея Дубровского назначили главным режиссером Малого театра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заслуженный артист РФ Алексей Дубровский назначен на должность главного режиссера Малого театра. Об этом 29 января сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером», — сказано в ее Telegram-канале.

По словам Любимовой, он имеет большой опыт работы в Малом театре. Министр также назвала Дубровского талантливым режиссером, актером и педагогом.

«Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», — добавила она.

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Дубровский с 2013 года занимал в театре должность заместителя художественного руководителя по творческим вопросам. Прежний главный режиссер, народный артист СССР Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Он руководил Малым театром с 1988 года.

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