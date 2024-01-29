Путин увидел документы для подписания и эмоционально отреагировал на их объем

Путин увидел документы для подписания и эмоционально отреагировал на их объем

2024-01-29T17:05:00+03:00

2024-01-29T17:05:00+03:00

2024-01-29T17:05:00+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru