Все новые автомобили в Европе начнут оснащать черными ящиками

Все новые автомобили, продаваемые в Евросоюзе, с июля 2024 года должны будут оснащаться регистраторами событийных данных (EDR), работающими по принципу черных ящиков. Об этом 29 января сообщает Motor1 со ссылкой на документацию Еврокомиссии.

EDR будет хранить данные о марке и модели автомобиля, а также об установленном на машине оборудовании. Регистратор будет записывать различную информацию, в том числе данные о скорости, торможении и работе систем безопасности.

Обычно такие системы встраиваются в блок управления подушками безопасности, и отключить их нельзя. Запись данных будет начинаться автоматически при срабатывании подушек безопасности и натяжителей ремней, а также при регистрации изменения скорости в поперечном или продольном направлении более чем на 8 км/ч за 0,15 секунды.

Требование по установке EDR начнет распространяться на легковые автомобили, относящиеся к классу M1, с числом посадочных мест до восьми, а также на коммерческие автомобили класса N1, включая пикапы и фургоны массой до 3,5 т.

Отмечается, что все собранные EDR данные будут обезличены. Доступ к информации с черных ящиков получат компетентные органы для реконструкции ДТП и помощи в установлении причин аварий. При этом в США, согласно данным национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), 99,5% продаваемых новых автомобилей уже оснащены аналогичными устройствами.

Ранее 29 января концерн Toyota Motor объявил, что приостановит поставки десяти моделей автомобилей из-за подозрений в фальсификации данных о мощности дизельных двигателей. В список попали модели Toyota Fortuner, Hilux, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado и другие.