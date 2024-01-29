Политолог объяснил отставку премьера Грузии Гарибашвили

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с «Известиями» 29 января объяснил перестановки в правительстве Грузии предстоящими парламентскими выборами. По его словам, сегодня правящие круги сосредоточены на мобилизации всех ресурсов для проведения эффективной предвыборной кампании.

Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил на брифинге, что покидает свой пост. Он подтвердил, что получил предложение от правящей партии «Грузинская мечта» занять должность председателя.

«В этом году Грузию ожидает электоральная кампания и, по-видимому, очередное возвращение серого кардинала грузинской политики последних 10 лет — [олигарха и экс-лидера правящей партии «Грузинская мечта»] Бидзина Иванишвили. Собственно, никаких других скрытых смыслов в подобной рокировке нет. Им сейчас надо максимально мобилизовать все ресурсы для того, чтобы успешно провести президентскую кампанию, чтобы был избран либо лояльный кандидат, либо кандидат из их команды, чтобы еще больше укрепить ту вертикаль власти, которая в настоящий момент существует в Грузии», — объяснил Денисов.

Такую перестановку в грузинском правительстве политолог назвал технологичным шагом.

Ранее в этот день грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе с 1 февраля поменяются должностями. Сообщалось, что решение было принято еще 24 января на заседании политсовета фракции. Как указал телеканал, кадровая перестановка пройдет на партийном съезде 1 февраля.

Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре текущего года.