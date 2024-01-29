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FT сообщила о проблемах западного ОПК из-за нехватки рабочей силы

FT: Западу понадобится два года, чтобы поставить Украине достаточно снарядов
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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Оборонно-промышленному комплексу (ОПК) стран Запада потребуется два года, чтобы оснастить Вооруженные силы Украины (ВСУ) достаточным количеством боеприпасов, чтобы сравняться с Россией. Об этом 29 января сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного бизнесмена.

«Западным производителям оборонной продукции потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские военнослужащие были снабжены так же хорошо, как и русские», — пишут журналисты.

Они предполагают, что данная проблема вызвана нехваткой высококвалифицированных специалистов на фоне увеличения темпов производства из-за обострения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

«Работники постарше постоянно уходят на пенсию. А миллениалов (людей, родившихся с 1981 по 1996 год) трудно нанять. Мы испытываем разрыв между поколениями», — цитирует газета топ-менеджера одной крупной европейской оборонной компании.

Кроме того, согласно данным, опубликованным НАТО, за 2023 год расходы на оборонную промышленность среди стран НАТО и Канады выросли на 24,9%.

Также исполнительный директор Чехословацкой группы (CSG) Дэвид Чур рассказал газете, что компания хотела бы ускорить производство, но оборудования не хватает. Ожидание машин составит почти четыре года, а на действующем оборудовании работа идет в три смены.

Издание отмечает, что оборонные компании сталкиваются с дилеммой: в относительно мирное время политики не готовы выделять на оборону необходимое количество средств. Однако когда требуется ускорение темпов производства, компании задерживают поставки из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.

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Ранее в этот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что НАТО не способно вести крупномасштабные бои с Россией, поэтому альянс не вступит в прямое столкновение с Россией. По его словам, мощность военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ превышает аналогичные мощности стран Североатлантического альянса. Притом что полученный Российской армией боевой опыт делает ее самой сильной в мире.

До этого, 26 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии угрозы нападения РФ на страны НАТО. Вместе с тем глава минобороны ФРГ заявил, что «необходим принцип сдерживания» России по примеру того, который действовал во времена холодной войны.

25 декабря вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений и государство намерено поддерживать заданный высокий темп.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Российский лидер неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах у государства нет, однако Москва готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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