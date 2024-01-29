Совет ГД рассмотрит законопроект о запрете «наливаек» во втором чтении 31 января

Совет Государственной думы (ГД) РФ 31 января во втором чтении рассмотрит законопроект о совершенствовании правил в сфере розничной продажи алкогольной продукции в общественном питании, речь идет о работе так называемых наливаек, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом 29 января сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

«Совет Государственной думы принял решение рассмотреть 31 января во втором чтении законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также привели ранее сказанные председателем ГД Вячеславом Володиным слова о том, что решение о рассмотрении является ответом на запрос общества, поскольку по ночам «наливайки» превращаются в псевдокафе, торгующие алкоголем в обход закона.

Так, в случае принятия законопроекта регионы смогут запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в таких местах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в жилых домах.

5 декабря ГД в первом чтении приняла законопроект о «наливайках». Тогда отмечалось, что закон запретит называть алкогольные напитки так, чтобы вводить потребителей в заблуждение относительно их происхождения, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения алкогольной продукции.

До этого, 30 ноября, Минфин отказал регионам в праве регулировать время работы «наливаек». В ведомстве уточнили, что новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки того, как количество нарушителей соотносится с добросовестными участниками рынка.

Фактически такие «наливайки» «осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, способствуя нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка», сказано в пояснительной записке к законопроекту. Причем часть из них работает нелегально, уверены депутаты.