Житель Апатитов украл световые картины ради любви к рыбкам

Ранее судимый житель Мурманской области похитил две световые картины со сменной информацией ради любви к аквариумным рыбкам. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба регионального МВД.

С заявлением о краже в полицию Кировска обратился индивидуальный предприниматель. Бизнесмен рассказал, что в его офис зашел неизвестный и просто смотрел на информационные стенды. Заявитель отлучился ненадолго, а когда вернулся, обнаружил пропажу световых картин. Ущерб составил более 16 тыс. рублей.

В ходе разыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника, пишет ИА «Би-порт». Им оказался 45-летний житель Апатитов, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном и рассказал, что у него дома имеется аквариум. Когда рецидивист случайно зашел в незнакомый офис, то увидел две световые картины и захотел использовать их для подсветки аквариума. Злоумышленник дождался, когда в помещении не стало посторонних, демонтировал стенды и скрылся.

В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.