Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

Курс валюты зависит от общего состояния экономики, а так как ничего не меняется ни в американской, ни в российской экономике, происходит постепенное удешевление рубля по отношению к доллару и по отношению к евро. Об этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в понедельник, 29 января.

По мнению экономиста, небыстрое снижение национальной валюты по отношению к доллару продолжится в течение февраля. Рубль потеряет одну единицу, то есть один рубль, по отношению к американской и по отношению к европейской валютам. Скорее всего, это произойдет ближе к концу месяца, считает Беляев.

«То есть он выйдет на 91 — это тот центр, вокруг которого будут происходить колебания уже к концу месяца», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Экономист добавил, что будут всплески вверх-вниз, но в целом тенденция будет к тому, что курс рубля будет падать по отношению к европейской и американской валютам.

Ранее в этот день курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января.

После открытия торгов в 7:00 курс американской валюты резко пошел вверх и с 89,7 рубля к 7:10 достиг 90,15 рубля. Всего за это время на бирже было произведено 76 сделок с валютой, сообщает телеканал «360». К 7:41 курс доллара ускорил рост до 90,2 рубля (+0,47%).

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повышался на 38,25 копейки и составлял 97,79 рубля, тогда как курс китайского юаня прибавил 0,3 копейки и достигал 12,49 рубля, сообщается на сайте kp.ru.