Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю не стоит ждать победы Украины, поскольку политическая авантюра западных государств по ослаблению России обречена на провал. Об этом 29 января заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«То, что затеяли США вместе со своими европейскими партнерами против Российской Федерации, — совершенно бесперспективная авантюра. И Жозеп Боррель здесь прав. Им не стоит ждать свет в конце тоннеля, стремясь ослабить или развалить Россию», — подчеркнула она в разговоре с «РИА Новости».

Сенатор выразила уверенность, что победа будет за Россией, а Евросоюз (ЕС) не добьется никаких ожидаемых результатов, вкладывая деньги в «проект под названием Украина».

Ранее в этот день Боррель в ходе инвестиционного форума ЕС – Центральная Азия заявил, европейские страны «не видят свет в конце тоннеля» и интенсивность боевых действий на Украине только возрастает, несмотря на санкции. Кроме того, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности в интервью для немецкого издания Die Welt выразил мнение, что Евросоюз должен пересмотреть стратегию помощи Киеву и перейти от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

В этот же день совет ЕС продлил действующие с 2014 года экономические санкции в отношении России до 31 июля 2024 года. Антироссийские рестрикции будут продлеваться как минимум до окончания конфликта на Украине, говорится на сайте Евросовета.

До этого, 18 декабря, ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Они подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.