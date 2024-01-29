Более 40 щенков подготовили к службе в саратовском питомнике УФСИН
Более 40 щенков подготовили к службе в племенном питомнике служебного собаководства УФСИН по Саратовской области за прошедший 2023 год. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба ведомства в своих соцсетях.
Так, 25 служебных собак переданы кинологам ЛНР, Дагестана, Ивановской, Астраханской и Нижегородской областей. Еще двух немецких овчарок — Габби и Гесси — направили в УФСИН Мордовии для племенной работы. Остальные щенки остались работать в Саратовской области, пишет ИА Взгляд-инфо.
Сегодня в служебном питомнике проходят курс дрессировки двухмесячные Ирс, Искра, Истон, Имир и Изар. Потом щенков передадут кинологам СИЗО-1, ИК-2, ИК-13 и ИК-33 УФСИН для дальнейшей подготовки.
Также две недели назад у племенной немецкой овчарки Яшмы потомство из семи щенков. После достижения двухмесячного возраста для каждого из них наступит первоначальный этап дрессировки. Новыми хозяевами этих щенков станут кинологи УФСИН по Ивановской области.
Ранее сообщалось, что кинолог назвал раздражающие собак вещи. К примеру, питомца могут раздражать поддразнивания во время игры и навязчивый контакт.