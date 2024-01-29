Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко прибыли на заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге
Авто
Первую партию 1000-сильных внедорожников M-Hero привезли в Россию
Наука и техника
В США сообщили о планах запустить к Луне новый посадочный модуль 14 февраля
Мир
БАПОР заявило о неспособности помогать Газе в случае потери финансирования
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Сюжет:

Более 40 щенков подготовили к службе в саратовском питомнике УФСИН

0
Фото: vk.com/ufsin64saratov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40 щенков подготовили к службе в племенном питомнике служебного собаководства УФСИН по Саратовской области за прошедший 2023 год. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает пресс-служба ведомства в своих соцсетях.

Так, 25 служебных собак переданы кинологам ЛНР, Дагестана, Ивановской, Астраханской и Нижегородской областей. Еще двух немецких овчарок — Габби и Гесси — направили в УФСИН Мордовии для племенной работы. Остальные щенки остались работать в Саратовской области, пишет ИА Взгляд-инфо.

Сегодня в служебном питомнике проходят курс дрессировки двухмесячные Ирс, Искра, Истон, Имир и Изар. Потом щенков передадут кинологам СИЗО-1, ИК-2, ИК-13 и ИК-33 УФСИН для дальнейшей подготовки.

Также две недели назад у племенной немецкой овчарки Яшмы потомство из семи щенков. После достижения двухмесячного возраста для каждого из них наступит первоначальный этап дрессировки. Новыми хозяевами этих щенков станут кинологи УФСИН по Ивановской области.

Ранее сообщалось, что кинолог назвал раздражающие собак вещи. К примеру, питомца могут раздражать поддразнивания во время игры и навязчивый контакт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024