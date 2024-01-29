The Daily Mirror сообщила о продлении госпитализации короля Карла III
Госпитализацию короля Великобритании Карла III продлили на один день после операции на простате. Об этом 29 января сообщила британская газета The Daily Mirror.
«Король должен был провести две ночи в частной больнице. Но его выписка была отложена, поскольку выяснилось, что он проведет третью ночь под наблюдением врачей», — передают журналисты.
Королева Камилла несколько раз навещала короля в выходные после его госпитализации на прошлой неделе, в том числе трижды в воскресенье, говорится в материале газеты. Отмечается, что новость о том, что Карл III проведет еще одну ночь в клинике, вызвала новые опасения за его здоровье среди британцев.
Ранее в этот день телеканал Sky News сообщил, что Карл III, успешно перенесший операцию в связи с увеличением предстательной железы, на месяц отойдет от протокольных обязательств. По данным телеканала, Карл III сможет при необходимости решать государственные вопросы в клинике Лондона, а после выписки у монарха появится возможность приступить к разбору документов государственной важности.
О госпитализации Карла III для проведения плановой медицинской процедуры в связи с увеличенной простатой стало известно 26 января. Тогда король выразил благодарность британцам за поддержку и подчеркнул, что сообщение о его диагнозе оказывает позитивное влияние на осведомленность общества в вопросах здравоохранения.
Сообщения СМИ о том, что монарх обратился за лечением из-за увеличенной простаты, появились 17 января. Новообразование оказалось доброкачественным, сообщалось, что состояние короля не вызывает опасений. Журналисты передавали, что Карл III посетит больницу для проведения плановой медицинской процедуры, из-за чего временно не сможет исполнять обязанности монарха. Они будут отложены на короткий период, который потребуется для восстановления.
В тот день также стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. В это время она также не будет выполнять свои обязанности. Позже, 29 января, принцесса Уэльская вернулась домой после операции и выразила благодарность всей команде лондонской клиники, где проходило лечение герцогини.