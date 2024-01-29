Реклама
Прямой эфир
Спорт
Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг
Общество
Совет ГД рассмотрит законопроект о запрете «наливаек» во втором чтении 31 января
Экономика
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил Украине о предложении по мирным переговорам
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
Полиция Испании раскрыла преступную сеть по продаже тел университетам в Валенсии

The Daily Mirror сообщила о продлении госпитализации короля Карла III

0
Фото: Global Look Press/Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госпитализацию короля Великобритании Карла III продлили на один день после операции на простате. Об этом 29 января сообщила британская газета The Daily Mirror.

«Король должен был провести две ночи в частной больнице. Но его выписка была отложена, поскольку выяснилось, что он проведет третью ночь под наблюдением врачей», — передают журналисты.

Королева Камилла несколько раз навещала короля в выходные после его госпитализации на прошлой неделе, в том числе трижды в воскресенье, говорится в материале газеты. Отмечается, что новость о том, что Карл III проведет еще одну ночь в клинике, вызвала новые опасения за его здоровье среди британцев.

Ранее в этот день телеканал Sky News сообщил, что Карл III, успешно перенесший операцию в связи с увеличением предстательной железы, на месяц отойдет от протокольных обязательств. По данным телеканала, Карл III сможет при необходимости решать государственные вопросы в клинике Лондона, а после выписки у монарха появится возможность приступить к разбору документов государственной важности.

Вирус «Короны»: вышел финал сериала о правлении Елизаветы II
Уильям встречает Кейт, королева разговаривает с призраками прошлого

О госпитализации Карла III для проведения плановой медицинской процедуры в связи с увеличенной простатой стало известно 26 января. Тогда король выразил благодарность британцам за поддержку и подчеркнул, что сообщение о его диагнозе оказывает позитивное влияние на осведомленность общества в вопросах здравоохранения.

Сообщения СМИ о том, что монарх обратился за лечением из-за увеличенной простаты, появились 17 января. Новообразование оказалось доброкачественным, сообщалось, что состояние короля не вызывает опасений. Журналисты передавали, что Карл III посетит больницу для проведения плановой медицинской процедуры, из-за чего временно не сможет исполнять обязанности монарха. Они будут отложены на короткий период, который потребуется для восстановления.

В тот день также стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. В это время она также не будет выполнять свои обязанности. Позже, 29 января, принцесса Уэльская вернулась домой после операции и выразила благодарность всей команде лондонской клиники, где проходило лечение герцогини.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024