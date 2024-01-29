Экономист назвал серьезными последствия в случае подрыва ЕС экономики Венгрии

Европейский союз (ЕС) может саботировать экономику Венгрии, если она продолжит препятствовать выделению помощи Украине, сообщила газета Financial Times. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям» 29 января, что в таком случае последствия будут серьезными. По словам экономиста, из-за давления Венгрия может дистанцироваться от ЕС.

«Дело в том, что Венгрия зависит от помощи Европейского союза, от субсидий. И в этом плане, конечно, на экономике Венгрии это может сказаться достаточно серьезно. Действительно, экономика может пострадать», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что неприсоединение Венгрии к санкциям против России дает дополнительную конкурентоспособность. Экономист выразил мнение, что такое давление со стороны Европейского союза может закончиться сильным дистанцированием Венгрии от ЕС и еще большей связью со странами, которые представляют альтернативу западной точке зрения, — с Россией, с Китаем и другими государствами.

«Эта позиция Европейского союза абсолютно неконструктивна, и, по большому счету, мне кажется, европейской политике надо уходить от политиканства и переходить к более конструктивному взаимодействию со всеми странами мира, в том числе с Россией. Тогда проблем, аналогичных тому, что сейчас происходит с Венгрией, у Европейского союза не будет», — заключил Чирков.

Ранее, 25 января, Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило о планах Венгрии отказаться от возражений против создания фонда помощи Украине. Агентство связывает такое возможное решение венгерской стороны с тем, что на премьер-министра страны Виктора Орбана растет давление из-за вопроса о принятии Швеции в НАТО.

До этого Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе, который проходил 14–15 декабря, блокировала выделение Киеву €50 млрд. 21 декабря Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Он уточнил, что такой суммы денег для поддержки просто нет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации из-за украинских обстрелов.