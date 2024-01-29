Глава МИД Турции заявил о гибели 2 млн человек в Газе без международной помощи

В секторе Газа могут погибнуть 2 млн человек, если им не будет оказана гуманитарная помощь со стороны мирового сообщества. Об этом 29 января заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Гуманитарная помощь и медицинские препараты не пускают в Газу. Это является предвестником крупной катастрофы внутри сектора. Я призываю международное сообщество принять различные доступные меры, чтобы не допустить уничтожения 2 млн человек, которые стали заложниками голода и эпидемий», — сказал он на пресс-конференции.

Фидан отметил, что жители Газы гибнут не только из-за военных действий, но и от голода и болезней, что является «трагедией иного масштаба».

Ранее, 25 января, газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден направит директора ЦРУ Уильяма Бернса для посредничества в заключении крупной сделки между Израилем и сектором Газа в ближайшие дни. Уточняется, что речь идет о сделке, которая будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе, и самое длительное прекращение боевых действий начиная с 7 октября прошлого года.

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома движения ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.