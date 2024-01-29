Вильфанд рассказал о погоде на неделю в европейской части РФ

В течение недели почти на всей территории европейской части России днем ожидается почти одинаковая температура воздуха, что станет нестандартной ситуацией. Об этом 29 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Поскольку на юге европейской России господствует антициклон, там будут прояснения и будет выхолаживаться подстилающая поверхность. И произойдет такая нестандартная ситуация, когда температура на всей европейской территории России днем почти одна и та же — от Санкт-Петербурга до Краснодара одна и та же температура», — пояснил он «Интерфаксу».

Специалист отметил, что на севере европейской части России температура воздуха будет на 5–6 градусов выше нормы, а на юге — около нормы и только на 1 градус ниже ее.

«Но поскольку нормы разные, поэтому абсолютные значения будут близки к нулевой отметке. А ночью температуры на юге будут более низкими, чем на севере», — заключил он.

Ранее в понедельник он сообщил, что в ближайшие дни на всей территории страны температура будет выше нормы на 8–10 градусов, уточняет «Газета.Ru». По его словам, относительное потепление связано с перемещением атлантического циклона по Северному Ледовитому океану.

Также в этот день метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в первых числах февраля, а также предупредила о надвигающейся на столицу мощной «барической ложбине». По словам специалиста, согласно прогнозу, конец января отметится высоким атмосферным давлением, которое резко упадет уже в первые дни февраля.

Ранее в этот день в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 22:00 вторника.