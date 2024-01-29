Работу медиков проверят после гибели в тульской больнице ребенка

Жительница Тульской области обвиняет сотрудников больницы в смерти ее трехлетнего сына. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Работу медиков проверят.

Как уточняет ТСН24, инцидент произошел в январе 2024 года. Мать погибшего мальчика обратилась в СКР с просьбой разобраться в инциденте. Она уверена, что ее сын умер из-за того, что медицинская помощь ему была оказана некачественно.

После обращения глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СКР возбудить уголовное дело, провести процессуальную проверку и доложить ему о результатах.