В США сообщили о планах запустить к Луне новый посадочный модуль 14 февраля

США планируют 14 февраля запустить к Луне новый посадочный модуль Nova-C IM-1 техасской компании Intuitive Machines. Соответствующая информация о запуске появилась на посвященном запускам космических кораблей портале Rocket Launch 29 января.

«Дата запуска в настоящее время запланирована на среду, 14 февраля 2024 года, в 6:45 UTС (9:45 мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

В материале сообщается, что этот модуль станет первым, построенным и запущенным для программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Эта программа, передает портал Techcruch, направлена на привлечение коммерческих посадочных модулей для доставки научной и исследовательской полезной нагрузки на поверхность Луны.

Отмечается, что в случае успешной работы модуля, это будет первая коммерческая посадка на Луну.

Провайдером запуска станет компания SpaceX. По данным портала, изначально запуск был запланирован на 12-16 января, однако был перенесен на месяц из-за неблагоприятных условий.

Перенос даты на месяц был обусловлен тем, сообщает издание, что Nova-C стремится совершить посадку вблизи южного полюса Луны, что требует особых условий освещения, которые присутствуют только несколько дней в месяц.

О планах США запустить модуль в середине февраля сообщалось 24 января. Тогда же уточнили, что запуск будет осуществлен на ракете SpaceX Falcon 9. В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Они будут изучать взаимодействие шлейфа с поверхностью, космическую погоду, радиоастрономию, технологии точной посадки, а также иметь узел связи и навигации для реализации будущих технологий автономной навигации.

Ранее, 8 января, ракета Vulcan Centaur с лунным модулем Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Внутри нее находились капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой есть отправка праха людей в космос. В них поместили волосы трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Позднее, 15 января, компания Astrobotic Technology сообщила, что лунная миссия не удалась из-за утечки топлива. Специалисты пытались решить проблему, но им это не удалось, хотя потеря топлива, как указывается, замедлилась.

19 января в NASA рассказали, что некорректная работа клапана подачи гелия стала причиной отключения основных двигателей Peregrine, что привело к досрочному завершению его экспедиции.