WSJ назвала причину выпадения двери во время полета Boeing 737

Выпавшая во время полета из Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines дверь, вероятно, не была закреплена болтами при сборке. Об этом 29 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, в корпорации Boeing считают, что именно сотрудники сборочного производства не вернули болты на место после переустановки двери. При этом национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел ее металловедческий анализ, однако результаты еще не опубликованы.

Проведенные тесты могут дать ответ на вопрос, присутствовали ли болты на месте во время инцидента или их не было вовсе.

5 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда (штат Орегон, США), совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Пунктом назначения рейса был Онтарио.

На следующий день федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента. Это решение затронуло 171 самолет.