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Три мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по центру Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, в результате минимум три мирных жителя погибли, также есть пострадавшие. Об обстреле города в понедельник, 29 января, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский с места событий.

Он отметил, что удар по Калининскому району осуществлен врагом с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) журналисту сообщили, что удар был произведен, предположительно, с применением РСЗО 21-БМ «Град». Осколки снаряда были изъяты сотрудниками СЦКК и отправлены на экспертизу.

«Калининский район буквально десять минут назад подвергся обстрелу с применением крупнокалиберного РСЗО. <…> За моей спиной одно из мест прилета. На месте работают сотрудники МЧС, продолжают подъезжать кареты скорой помощи, забирать раненых», — сообщил журналист.

Эту информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. В своем Telegram-канале он написал, что, по предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть три погибших. Информация продолжает уточняться, добавил он.

Кроме того, Быковский рассказал, что во время украинского удара по городу были слышны звуки разрывов кассетных боеприпасов. На кадрах с подвергшихся обстрелу улиц, предоставленных корреспондентом, видны отверстия от снарядов, упавших на проезжую часть, обугленные автомобили, куски искореженного металла.

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Ранее в понедельник сообщалось, что в течение суток территория ДНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ 19 раз. На донецком направлении на тот момент произошло пять обстрелов, на горловском — 14. Всего же по территории ДНР в течение суток было выпущено 63 единицы боеприпасов.

До этого, 25 января, в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали пять человек.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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