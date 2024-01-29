Несколько человек погибли при ударах Израиля по Дамаску

Израиль нанес авиаудары по югу Дамаска, в результате несколько человек погибли. Об этом в понедельник, 29 января, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в вооруженных силах Сирии.

«Примерно в 13:00 в понедельник сионистский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду объектов на юге Дамаска», — говорится в сообщении агентства в социальной сети X (бывш. Twitter).

Также отмечается, что удары причинили материальный ущерб.

В прошлый раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удар по Дамаску 20 января. В результате было разрушено многоэтажное здание в районе Меззе. Сообщалось о гибели 10 человек, среди которых был командующий подразделением специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) в Сирии Юсеф Омид Заде. По данным агентства Tasnim, также погибли четыре военных советника КСИР. МИД Сирии осудил Израиль за осуществление данной атаки.

Отношения между государствами Ближнего Востока обострились после 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.