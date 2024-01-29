Водителя самосвала подозревают в смерти коллеги в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя самосвала. Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ. Это повлекло по неосторожности смерть другого работника.

ИА PriamurMedia со ссылкой на СУ СКР по региону сообщает, что инцидент произошел утром 27 января. В карьере у поселка Тунгала Зейского муниципального округа во время горных работ 54-летний водитель самосвала, двигаясь задним ходом, задавил одного из рабочих. Пострадавший 27-летний мужчина скончался на месте.

Сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и обстоятельств гибели рабочего, уточняет Амурская служба новостей.

Ранее сообщалось о гибели рабочего на одном из производств в Колпино. Погибшим оказался сотрудник предприятия, дробельщик. Предварительно установлено, что во время работы у мужчины затянуло руку в ленту и сильно сдавило грудную клетку. Пострадавший скончался на месте.