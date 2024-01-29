Метеоролог рассказала о частых оттепелях в Москве в начале февраля

Метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в понедельник, 29 января, о погоде в первых числах февраля, а также предупредила о надвигающейся на столицу мощной «барической ложбине».

По прогнозам Метеобюро, в феврале погода в городе сохранит свою неустойчивость, так как циклоны и антициклоны будут постоянно чередоваться. Ожидается, что первая декада месяца будет теплой, а вторая может стать холоднее, что не свойственно местному климату.

«Преобладающая температура в первые 10 дней февраля будет в пределах от -2 до -10 градусов. Частыми будут оттепели со снегом и высокой для февраля температурой», — сообщила метеоролог в беседе с телеканалом «Звезда».

Кроме этого, синоптик предупредила, что в начале февраля Москва упадет в глубокую «барическую ложбину». Конец января отметится высоким атмосферным давлением, которое резко упадет уже в первые дни февраля, сообщает телеканал «360».

«Еще 31-го числа у нас будет довольно высокое давление: около 753 мм в районе ВДНХ. А уже к 3-му числу оно понизится на 20 единиц и составит 732 мм, что существенно ниже нормы», — предупредила она, добавив, что в столичном регионе вместе с циклонами и антициклонами будут чередоваться барические ложбины с барическими гребнями.

Ранее в этот день в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до 22:00 вторника.

В Подмосковье также ожидается потенциально опасная погода, сообщается на сайте kp.ru.