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Вспышка высокого класса М6.8 произошла на Солнце утром 29 января

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Мощная вспышка класса М6.8 произошла на Солнце утром в понедельник, 29 января. Об этом сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.

«29 января от вспышки M6.8 зарегистрировано вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий», — указано в сообщении.

Уточняется, что вспышка была зафиксирована в 07:38 мск. Она продолжалась 61 минуту и сопровождалась нарушением на Земле радиосвязи, использующей короткие волны (КВ). За несколько часов до нее была зарегистрирована еще одна вспышка продолжительностью 28 минут.

По прогнозу ученых, до вечера 29 января ожидается высокая вспышечная активность Солнца. 30 января она снизится до умеренной.

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8 января заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН (ИСЗФ) Сергей Богачев предупредил, что в 2024 году Солнце достигнет пика своей активности, что вызовет на Земле волны магнитных бурь, которые будут происходить по несколько раз в месяц. Ученый объяснил, что эта активность то возрастает, то понижается по законам природы.

Пик этих бурь, по его словам, придется на май–июнь, а к концу года активность может начать снижаться.

Ранее, 1 января, была зафиксирована мощная вспышка на Солнце, которая стала первым по-настоящему сильным взрывом текущего солнечного цикла. Отмечалось, что взрыв по мощности вдвое превысил предыдущие рекордные события данного цикла. Вспышке был присвоен балл Х5.0 по предварительной классификации. При этом балл у вспышки, до этого занимавшей первое место, был на уровне Х2.8.

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