Итальянская актриса и экс-любовница Феллини Сандра Мило умерла в 90 лет
Итальянская актриса, бывшая любовница режиссера Федерико Феллини Сандра Мило скончалась в возрасте 90 лет. Об этом 29 января родственники артистки рассказали агентству ANSA.
По их словам, Мило умерла в своем доме в кругу близких людей. Причины ее смерти не уточняются.
Актриса родилась в Тунисе 11 марта 1933 года. Ее карьера началась в 1955 году, всего на ее счету более сотни ролей. В их числе — роли в таких фильмах Феллини, как «Восемь с половиной» (Otto e mezzo, 1963) и «Джульетта и духи» (Giulietta degli spiriti, 1965).
Также Мило сотрудничала и с другими известными итальянскими режиссерами, работала на телевидении и записывала песни. В том, что когда-то она была любовницей режиссера, артистка призналась в 2009 году.