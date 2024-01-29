Якутские власти заплатят 30 тыс. рублей за покусанного собакой ребенка

Администрация села Сунтар в Якутии заплатит 30 тыс. рублей за нападение безнадзорной собаки на ребенка. Иск в суд подала районная прокуратура. Она провела проверку по обращению матери пострадавшего.

Как уточняет ИА SakhaNews, в селе Сунтар на девочку набросилась бездомная собака. Надзорное ведомство установило, что это произошло в результате непринятия местной администрацией муниципального образования нужных мер по исполнению законодательства об ответственном обращении с безнадзорными животными.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства.

ИА YakutiaMedia пишет со ссылкой на департамент ветеринарии, что в республике по итогам 2023 года было зарегистрировано более 1,7 тыс. укусов собак. В основном нападали на людей хозяйские собаки.