Россия готова к ведению переговоров с Украиной, но разговаривать не с кем. Об этом 29 января заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — сказал он журналистам.

Ушаков добавил, что Россия не посылает сигналы западным странам в связи с проведением мирных переговоров.

Ранее, 28 января, экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предположил, что возможность для организации переговоров между Россией и Украиной может появиться в конце текущего года. По его словам, украинский конфликт может закончиться по сценарию Корейской войны, то есть Россия сохранит в своем составе присоединенные территории, а также Крым.

25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответе агентству Bloomberg напомнил о том, что Россия открыта к переговорам по поводу урегулирования ситуации на Украине. Он заявил о полной решимости достичь поставленных целей дипломатическим путем.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, в очередной раз заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.