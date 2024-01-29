Foreign Affairs рассказал о невозможности ВСУ использовать танки Leopard 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать немецкие танки Leopard 2 из-за неспособности обслуживать их должным образом. Об этом написал журнал Foreign Affairs (FA) в понедельник, 29 января.

«Менее чем из 100 Leopard 2, находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были подбиты, другие нельзя использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», — пишут авторы статьи.

Как отмечается, успешная эксплуатация танков Leopard 2 зависит от тесной общевойсковой координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, чего Киев обеспечить не может.

«Чтобы выжить на поле боя, им требуется обширная вспомогательная инфраструктура для поддержания жизнеспособного состояния в бою. Украина оказалась не в состоянии обеспечить всё это в 2023 году. <…> Leopard 2 возглавили первые летние атаки, но не добились большого прогресса», — указано в статье.

За день до этого, 28 января, американский военный журнал Military Watch Magazine со ссылкой на украинских военных сообщил, что они недовольны поставленными им американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые оказались бессильны в противостоянии армии России. Как отмечалось, по оценкам западных источников, из примерно 200 боевых машин Bradley, доставленных на Украину, более 80 были потеряны в течение пяти месяцев.

Ранее в том же месяце военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы Patriot оказались самым переоцененным западным оружием, что стало ясно в ходе конфликта на Украине. По его словам, комплексы Patriot «тоже не выполнили ни одной зенитной ракетной задачи».

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала российской спецоперации украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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