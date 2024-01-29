Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко прибыли на заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге
Авто
Первую партию 1000-сильных внедорожников M-Hero привезли в Россию
Наука и техника
В США сообщили о планах запустить к Луне новый посадочный модуль 14 февраля
Мир
БАПОР заявило о неспособности помогать Газе в случае потери финансирования
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Сюжет:

Foreign Affairs рассказал о невозможности ВСУ использовать танки Leopard 2

FA: ВСУ не могут использовать Leopard 2 из-за проблем с обслуживанием
0
Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать немецкие танки Leopard 2 из-за неспособности обслуживать их должным образом. Об этом написал журнал Foreign Affairs (FA) в понедельник, 29 января.

«Менее чем из 100 Leopard 2, находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были подбиты, другие нельзя использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием», — пишут авторы статьи.

Как отмечается, успешная эксплуатация танков Leopard 2 зависит от тесной общевойсковой координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, чего Киев обеспечить не может.

«Чтобы выжить на поле боя, им требуется обширная вспомогательная инфраструктура для поддержания жизнеспособного состояния в бою. Украина оказалась не в состоянии обеспечить всё это в 2023 году. <…> Leopard 2 возглавили первые летние атаки, но не добились большого прогресса», — указано в статье.

Есть худо — нет добра: какую переоцененную технику Запад поставляет Киеву
Целый ряд переданных Украине образцов не оправдал ожидания ВСУ

За день до этого, 28 января, американский военный журнал Military Watch Magazine со ссылкой на украинских военных сообщил, что они недовольны поставленными им американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые оказались бессильны в противостоянии армии России. Как отмечалось, по оценкам западных источников, из примерно 200 боевых машин Bradley, доставленных на Украину, более 80 были потеряны в течение пяти месяцев.

Ранее в том же месяце военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы Patriot оказались самым переоцененным западным оружием, что стало ясно в ходе конфликта на Украине. По его словам, комплексы Patriot «тоже не выполнили ни одной зенитной ракетной задачи».

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала российской спецоперации украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024